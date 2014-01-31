Три школы Большого Камня закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Большом Камне из-за быстрого распространения ОРВИ закрыли на карантин три школы. По решению управления образования администрации городского округа до 4 февраля временно приостановлена работа средних учебных заведений № 1, 2 и 4, - сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на VL.ru.

По словам главы Большого Камня Александра Андрюхина, в школах № 1 (Гагарина, 15), 2 (Карла Маркса, 49) и 4 (Маслакова, 16-б) отмечается увеличение порога заболеваемости ОРВИ. В связи с этим от директоров учебных заведений в управление образования мэрии начали поступать предложения приостановить учебный процесс.

«Из-за поступления рекомендаций от руководства трех школ мы собрали комиссию. На совещании было принято решение, что для предотвращения распространения ОРВИ с 28 января необходимо на неделю приостановить работу в этих учебных заведениях», – рассказал Александр Андрюхин.

По словам мэра, остальные учебные учреждения продолжат работать в обычном режиме. Нынешний высокий уровень заболеваемости среди школьников, по словам главы города, связан с перепадом температур. В детских садах Большого Камня не наблюдается превышения порога заболеваемости, поэтому ни один из них не будут закрывать на карантин.

Напомним, в начале января сообщалось, что на территории края отмечена активность трех вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и B. Во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях. Это школы № 9 (Пушкинская, 39), 16 (Пирогова, 7), 26 (Амурская, 14), 28 (Светланская, 119-б), 60 (Русская, 43), 63 (Бородинская, 7), 67 (Жигура, 52а), 68 (Иртышская, 40/1), 69 (Сабанеева, 8), 70 (Порт-Артурская, 48), 73 (Шилкинская, 19), 82 (Адмирала Горшкова, 26), а также гимназия № 2 (Океанский, 143). Как могут выглядеть симптомы гриппа, что делать, если заболел человек из вашего окружения, и какие существуют меры профилактики простудных заболеваний, читайте в памятке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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