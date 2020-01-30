В Приморье трансграничное преступное сообщество занималось контрабандой ценных пород древесины
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества (преступной организации) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВСУ на транспорте СК РФ, на территории Приморского края в 2018 году пресечена деятельность трансграничного преступного сообщества (преступной организацией), созданного в целях совершения особо тяжких преступлений в 2016-2018 годах - контрабандой через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза стратегических важных ресурсов. По версии следствия, участники преступного сообщества (преступной организации) были осведомлены о том, что реализация дуба монгольского и ясеня маньчжурского в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль.
Преступное сообщество (преступная организация) состояло из русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий участников, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления. В функции участников входили приискание лиц, вовлеченных в торговый оборот леса на территории России, приобретение у них древесины, ее переработка и хранение, приискание транспорта для доставки товара из Российской Федерации в КНР; формирование документов, предоставляемых для получения лицензий (разрешений СИТЕС); подготовка и подача таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний, внесении в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и другие.
Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения от 03.03.1973 (Конвенция СИТЕС) и относящегося к стратегически важным ресурсам составила свыше 458 млн. рублей.
Участникам преступного сообщества (преступной организации) инкриминируется ряд преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). В отношении одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.