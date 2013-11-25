Во Владивостоке сильный ветер сорвал часть крыши дома

В ночь с 29 на 30 января сильным ветром сорвало часть крыши двухэтажного дома на Киевской, 4. В прошлом году кровлю капитально ремонтировали, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«У нашего дома сорвало часть кровли. Куски кровельного железа валялись на земле, и чтобы они не мешали проезду автомобилей, их убрали», – рассказала жительница дома Светлана. Судя по фото с квадрокоптера, металл сорвало со старой трубы дымохода.

Этому дому уже 65 лет. Его обслуживает управляющая компания «Мой дом». Сотрудники УК уже побывали на месте происшествия.

«Повреждено около 6 кв. м. Мы составили акт и передали его в Фонд капитального ремонта. В прошлом году там был ремонт, и еще действует гарантия на произведенные работы», – рассказал специалист управляющей компании.

Отметим, скорость ветра во Владивостоке, по данным Примгидромета, достигала 20 м/с.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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