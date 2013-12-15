Незапланированные «борты» срочно идут на посадку в порт Владивосток

Персоналу Международного аэропорта «Владивосток» сегодня придётся потрудиться. В эти минуты ожидают посадки незапланированных рейсов, сообщает "Вести: Приморье".

Борт авиакомпании "Россия" из Москвы в Южно-Сахалинск перенаправлен во Владивосток и уже на подлете. Ещё один рейс из Владивостока в Южный возвращается обратно из-за невозможности его приёма в пункте назначения по погодным условиям.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]