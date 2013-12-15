Сегодня, 12:09
Незапланированные «борты» срочно идут на посадку в порт Владивосток
Персоналу Международного аэропорта «Владивосток» сегодня придётся потрудиться. В эти минуты ожидают посадки незапланированных рейсов, сообщает "Вести: Приморье".
Борт авиакомпании "Россия" из Москвы в Южно-Сахалинск перенаправлен во Владивосток и уже на подлете. Ещё один рейс из Владивостока в Южный возвращается обратно из-за невозможности его приёма в пункте назначения по погодным условиям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]