Семейные роды подарили шестого ребенка семье из Владивостока

Семейные роды — в приморской семье пополнение!

Шестой ребенок появился на свет в семье Кудриных Дарьи и Дмитрия в роддоме Владивостока. У этих замечательных родителей теперь пять девочек и один мальчик.

В этой семье уже есть пятеро любимых деток - Татьяна, Иван, Ольга, Мария, Варвара. Самой старшей уже 16 лет. Младшему - 5 лет. А еще есть детки 14, 10 и 8 лет. И вот вновь праздник — родилась девочка. В роддоме родителям сообщили, что у этой куколки вес 2840 грамм, а рост аж целых 50 см. Родители назвали дочку Анечкой.

Кстати, семья достаточно молодая. Папе - Дмитрию всего 44 года. А работает он региональным представителем. Маме — 37 лет, и она не сидит дома, тоже работает.

"Вести: Приморье" от всей души поздравляют семью с рождением дочки!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]