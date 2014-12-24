Стали известны условия, при которых возможна индексация пенсий

Индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при корректировке федерального закона, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

«Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — подчеркнула сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева РБК.

По словам другого сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом». По его словам, формулировка в части индексации пенсий написана так, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам. В настоящий момент вопрос об индексировании пенсий работающим пенсионерам не обсуждается, отметил Клишас.

Напомним, 20 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Новый документ направлен на регулярную индексацию пенсий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]