"Нужно вернуть советскую систему": в школе должны появиться медсестры и врачи

В школе должна постоянно находиться медсестра. Также школу регулярно должен посещать врач, чтобы проводить осмотр детей. Об этом на круглом столе ОНФ рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «РГ».

"Я бы поставил нашей школьной медицине сегодня троечку с минусом, - рассказал он. - Нужно вернуть советскую систему, вернуть то, что было потеряно. Были стоматологические кабинеты, велась большая профилактическая работа. А сегодня даже медсестра находится в школе не каждый день".

По статистике, всего 12 процентов детей в России здоровы. При этом среди 11-классиков вообще нет абсолютно здоровых детей, и более 60 процентов старшеклассников имеют хронические заболевания.

По последним данным, только 57 процентов российских школ оснащены отдельными медицинскими блоками. С 2017 по 2018 год число штатных школьных медработников снизилось более чем в два раза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]