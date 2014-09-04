8 миллиардеров легализовались в Приморье

Об этом было заявлено 31 января во Владивостоке на пресс-конференции в УФНС по Приморью, посвященной итогам декларационной кампании 2019 года.

По информации налоговой службы, в 2019 году в налоговые органы Приморского края представлены декларации по форме 3-НДФЛ за 2018 год 12 127 налогоплательщиками, заявившими доход свыше 1 млн рублей.



Из них задекларировали доходы от 1 до 10 млн рублей — 11 616 налогоплательщиков, от 10 млн до 100 млн рублей — 410 налогоплательщиков. Доход в размере от 100 млн до 500 млн получен 86 налогоплательщиками. Заявили доход в размере от 500 до 1 млрд. рублей — 7 налогоплательщиков. И, наконец, перед налоговой службой отчитались восемь граждан, чьи доходы составили более миллиарда.



Как отметили представители УФНС по Приморью, мультимиллионеры, подавшие декларации, в основном являются индивидуальными предпринимателями. На одного ИП может быть зарегистрировано от двух до 40 видов деятельности. Этим и объясняется впечатляющая статистика, уточняют "Вести:Приморье" со ссылкой на primamedia.ru.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]