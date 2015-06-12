Число жертв коронавируса увеличивается

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", — говорится в сообщении.

За последние сутки выявлены 2 102 новых случая. Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения, в Макао — семь, на Тайване — десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще свыше 118,4 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]