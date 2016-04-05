Эксперты рассказали о подорожании бензина

Эксперты проанализировали январские прайсы на топливном рынке в различных регионах страны. Розничные цены на автозаправочных станциях благополучно тронулись с места, и отнюдь не в сторону потребителей, сообщает «Вести: Приморье».

Специалисты зафиксировали ожидаемое подорожание цен на бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, стоимость литра «горючки» в среднем по России на конец января выросла на 4 копейки. Если быть точнее, то АИ-95 прибавил в цене 3 копейки, достигнув среднего показателя немногим меньше 46 рублей, а АИ-92 — 42,39 отечественных дензнаков. Меньше всего повысился ценник на солярку — на 1 копейку — до 48,10 рублей.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса, прайс-лист на 92-й бензин «потяжелел» одновременно в 37 субъектах РФ, а на 95-й — в 34-х.

Что касается дизеля, то повышение на «заправках» коснулось 24 субъектов страны.

Отметим, в Приморье цены на бензин тоже выросли. Динамику изменения цены бензина показал benzin-price.ru. Согласно данным, стоимость популярного 95-го изменилась на несколько копеек.

- У меня Toyota Venza. Я заправляюсь 95-м. Заметила, что в январе цена на него стала выше. Это, конечно, существенно «бьет» по карману. Вот, думаю, обосновано ли такое повышение, - отметила житель Владивостока Ольга Викторовна.

- Я на Toyota Land Cruiser 200 катаюсь. Бензин немного подорожал, сказал Александр.

- Я заметил, что копеек на 15-20 изменился 92-й. У меня Mercedes-Benz. Да, подорожал. С чего? - удивляется Евгений Владимирович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]