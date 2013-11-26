Филиал института МВД проводит день открытых дверей

14 февраля в 14:00 Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России откроет свои двери для абитуриентов и их представителей, сообщает «Вести: Приморье».

Вы сможете задать все интересующие вопросы о требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление, правилах приема и порядке поступления в образовательные системы МВД России, порядке прохождения военно-врачебной комиссии, психологического тестирования, условиях проведения вступительных испытаний, прохождения службы в органах внутренних дел, социальных гарантий сотрудников полиции.

Для кандидатов на обучение и их представителей будет проведена общая экскурсия по филиалу, экскурсии в кабинетах специальной техники и кабинете первой медицинской помощи, в тире и спортзале филиала с показательными выступлениями курсантов, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мероприятие будет проходить по адресу: г. Владивосток, ул. Котельникова, 21.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]