В Приморье таких сотни: названы самые угоняемые автомобили

Самыми угоняемыми в 2019 году стали автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus, сообщает «Вести: Приморье».

Toyota привлекали внимание угонщиков в 22% случаев, Hyundai в 19% случаев, Kia и Lexus разделили третье место — их угоняли по 10%. При этом Hyundai лидирует в Москве и Санкт-Петербурге по числу угонов, пояснили «Автовзгляд».

Специалисты страховой компании отметили, что оставлять автомобили на парковках торговых центров опасно, как и возле промышленных зон там их крадут чаще всего. При этом страховые мошенники часто используют угнанные автомобили, поэтому автостраховщики неохотно страхуют машины, найденные после угона. У торговых центров автомобили крадут днем, а возле жилых домов — ночью.

Наиболее распространенные способы кражи — через взлом замков дверей и замка зажигания, а также разбитие бокового стекла. Чаще стал практиковаться угон с помощью радиоэлектронных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]