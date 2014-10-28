Тяжелый домкрат на скорости влетел в авто, едва не лишив жизни водителя

Поездка по трассе в Хасанском районе привела к ЧП, рассказал в instagram-паблике dps_vl водитель, чудом оставшийся в живых, сообщает «Вести: Приморье».

Не доезжая стелу, после водопадов, из впередиидущего грузовика вылетел домкрат. Машина, в принципе, осталась целая. Но последствия печальны. Разбито зеркало. Видеорегистратор сделал запись, рассказал водитель пострадавшего автомобиля.

Отметим, автомобилист действительно довольно легко отделался – вмятина на крыле и разбитое зеркало. По словам владельца, он все же надеется, что хозяин тяжелого домкрата откликнется.

Комментарии в сети посыпались один за другим, и у каждого свой взгляд на случившееся.

«А что ты плачешь? Домкрат дороже зеркала стоит так что радоваться надо», «Домкрат тебе в качестве бонуса водила скинул», «Вы родились заново, сильно уж не ругайтесь восстановит он вам зеркало», «Такой домкрат насквозь может прошить машину», «Если в лобавуху прилетел была бы другая история», - говорят пользователи instagram.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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