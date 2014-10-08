Ребята не стучат и вежливо не просят открыть дверь: они действуют по-другому

1 февраля – день создания отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Приморскому краю, сообщает «Вести: Приморье».

В составе УМВД России по Приморскому краю есть боевое подразделение – это отряд специального назначения «Гром». Эти ребята не станут стучать и вежливо просить открыть дверь. Если они идут за кем-то, значит, преступнику грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок. Спецназ - страшный сон для любого подозреваемого. Вооруженные люди в масках работают эффективнее героев боевиков. Если вы торгуете наркотиками или совершаете дерзкие налеты на мирных людей, то они идут к вам. Разведка, штурм и молниеносное задержание – все это про отряд спецназа УМВД России по Приморскому краю «Гром».

Наркоман - это не безобидный человек, а латентный преступник. Ради очередной дозы он готов практически на любое преступление, в том числе и тяжкое. Нужно понимать, что если за убийство преступник получает срок в 9 лет, то за наркоторговлю осуждают и на пожизненное заключение. Поэтому преступники готовятся противостоять своему задержанию. У них налажена система охраны, контрнаблюдения, отхода при малейшем подозрении на опасность.

Сегодня приморский «Гром» является одним из лучших аналогичных подразделений на Дальнем Востоке. Служба сотрудников отряда связана с постоянным риском, требует отличной физической формы и спортивной подготовки. Поэтому всё свободное время полицейские посвящают огневой, физической и тактико-специальной подготовке. Действия каждого офицера оттачиваются до автоматизма. Здесь важно всё, от элементов экипировки до выполнения боевых стрельб.

Сотрудники отряда обеспечивают беспрепятственное проникновение на объекты, остановку и блокирование автотранспорта лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, захват и силовое сопровождение преступников, обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

За 2019 год при силовой поддержке отряда «Гром» в Приморье задержано 225 правонарушителей, изъято более 400 кг наркотических средств. Кроме того, в жилищах наркоторговцев обнаружено и изъято 22 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, а также 300 граммов взрывчатых веществ, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]