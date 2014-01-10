Россиянам разрешено: запрет ввели только гражданам Китая

Распоряжение о приостановке безвизовых турпоездок с Китаем в связи с защитой здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции касается только граждан КНР, приезжающих в Россию в рамках турпоездок, россиян не ограничивают от поездок в КНР, но настоятельно рекомендуют воздержаться от них, сообщает «Вести: Приморье».

"Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР", - пояснили РИА Новости в аппарате правительства.

"Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться", - добавили в аппарате.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]