Мошенники активизировались в социальных сетях

Полиция рекомендует жителям края соблюдать правила безопасного и комфортного общения в социальных сетях, если полностью отказаться от их использования невозможно.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю рекомендует:

1. Обращайте внимание на ссылки от друзей и особенно незнакомых людей. Подозрения должны вызвать те ссылки, которые состоят из адресов сервисов для сокращения линков: goo.gl, bit.ly и другие. Перейдя по неизвестной ссылке, вы можете заразить свой компьютер или смартфон вирусом.

2. Не используйте никаких приложений сторонних разработчиков, которые якобы помогают вам иметь доступ к «закрытым» особенностям соцсети, повысить свой рейтинг в ней и т.п.

3. Если есть необходимость использовать соцсети со смартфона или планшета, применяйте лишь официальные приложения тех социальных сетей, с которыми вы работаете.

4. Не используйте стандартных способов восстановления забытого пароля и, если есть такая возможность, привязывайте свою страницу к номеру своего мобильного телефона. Очень часто мошенники получают доступ к аккаунту жертвы с помощью применения сервиса напоминания пароля.

5. Задумывайтесь над тем, что пишете о себе в социальных сетях. Часто эти данные могут быть использованы против вас. Сложно заранее знать, что именно может пригодиться мошеннику, но понятно, что социальная сеть – не место для размещения сканированных изображений паспорта и других подобных вещей.

6. Осторожно устанавливайте различные приложения внутри самой социальной сети. Очень многие соцсети имеют поддержку сторонних приложений, которые можно устанавливать на свою страницу. Эти дополнения могут иметь доступ к вашим персональным данным и, как следствие, красть пароли и логины, поэтому не стоит устанавливать их все.

7. Логин и пароль должны использоваться только для входа в учетную запись, их нельзя ни под каким предлогом вводить где-либо еще (ни для голосования, ни для входа в приложение или каких-либо действий в группе). Если друг присылает вам просьбу перевести деньги на банковскую карту, абонентский номер или каким-то иным путем, убедитесь, что просьба исходит от пользователя страницы, а не от злоумышленников: свяжитесь со своим знакомым по телефону.

О фактах мошенничества жителям Приморского края рекомендуют сообщать в территориальные органы внутренних дел.

Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 49 04 91.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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