Во Владивостоке создали рабочую группу по предупреждению завоза коронавируса

В администрации Владивостока создана рабочая группа по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, ее состав сформирован из представителей различных органов администрации города, муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» и муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Владивостока».

Первое заседание рабочей группы состоялось сегодня, 3 февраля, под председательством заместителя главы администрации Владивостока Сергея Русских. В своем выступлении заместитель главы довел до сведения присутствующих решение комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края, которое определяет комплекс профилактических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

В частности, всем муниципалитетам, в том числе администрации Владивостока, рекомендовано организовать контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территориях массового пребывания граждан, где осуществляют деятельность граждане КНР. Отслеживать ситуацию в краевом центре будут специалисты созданной рабочей группы.

«При любых недомоганиях, повышении температуры не рекомендуется заниматься самолечением, в таких случаях следует немедленно обращаться к врачу», - подчеркнул Сергей Русских.

Отметим, что сейчас эпидемиологическая ситуация в Приморском крае остается стабильной. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона не зафиксировано.

Напомним, для жителей Приморья, находящихся в Китае, открыта горячая линия. Ее номер: +7 (914) 703-14-59. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края 8 (423) 220-76-05.

Основными симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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