Организатору наркопритона в Приморье грозит 15 лет лишения свободы

51-летнй мужчина в течение полугода предоставлял свою квартиру в Первомайском районе города Владивостока для употребления наркотиков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, при обследовании его жилища были найдены и изъяты предметы для изготовления и употребления наркотических средств растительного происхождения, а также марихуана и гашишное масло.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Граждане, находившиеся в квартире, были доставлены в Приморский краевой наркологический диспансер для медицинского освидетельствования. Все находились в состоянии наркотического опьянения, на них составлены административные протоколы по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что среди лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, присутствует 17-летний подросток. В отношении организатора наркопритона Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенное в отношении несовершеннолетнего». Санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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