Соцсети разгадывают причины необычного поведения "ползущего льда"

Известный в Приморье журналист Наталья Островская опубликовала на своей странице facebook видео с необычным поведением водной стихии и попросила подписчиков подсказать, что это может быть, — сообщают «Вести: Приморье».

«Кто-нибудь может это прокомментировать? Где это происходит и почему? Говорят, у нас в Амурском заливе. Но окрестности не идентифицируются», — написала Наталья Островская под видео, на котором ледяной покров водоема «наползает» на берег, оставляя огромные глыбы льда высотой выше человеческого роста.

Некоторые подписчики исключили из географии Амурский залив: уж больно лед толстый. Аргументом в эту же сторону стали портовые краны, которых, по мнению наблюдательной подписчицы, в Приморье нет.

Большинство сошлись на том, что это вовсе не море, а река Амур.

Однако точного ответа не знает никто. А что думаете вы?

Отметим, что видео с необычным поведением ледяного покрова зрители «Вестей: Приморье» присылали не раз. В 2018-м лед «выполз» на берег в районе Чайки и в бухте Посьет. Ледяную стену высотой около 20 м запечатлели на озере Ханка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]