Трикинг пришел в школы Владивостока

Переформатирование уроков физической культуры в школах Владивостока начали участники городского конкурса «Молодежная инициатива». Проект молодых спортсменов «Поход по школам» проходит в качестве эксперимента до конца марта при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Первый урок состоялся в школе № 46. Первоклассники с интересом наблюдали за молодым, но уже опытным наставником – кандидатом в мастера спорта Ксенией Русецкой. По словам девушки, спортивной акробатикой она занимается с шести лет. Поступив в университет и приехав из родного Дальнегорска, где этот вид спорта развит, была удивлена, что в приморской столице с ним мало знакомы.

«Спортивная акробатика – вид спорта, отличающийся от гимнастики и чирлидинга, с которыми часто ее сравнивают. Здесь люди работают в парах и группах, делают различные стойки и пирамиды. Нет никаких атрибутов гимнастики - ленты, бревна, брусьев. Особенно акробатика полезна для девочек, она развивает гибкость», – рассказала Ксения Русецкая.

Спортивная акробатика в рамках проекта «Поход по школам» рассчитана на учеников младшего школьного звена. Сначала мальчики и девочки делают общеукрепляющую зарядку, а затем под присмотром тренера выполняют несложные акробатические элементы.

Для ребят постарше, с 5 по 11 классы, в рамках проекта «Поход по школам» федерация трикинга Владивостока подготовила тренировки по спортивной дисциплине, включающей элементы боевых искусств, акробатики и брейк-данса. Основатель и лидер этого спортивного направления в Приморье Максим Русанов вместе с единомышленниками показывают ребятам упражнения, которые не требуют много времени и определенной сноровки. В итоге за 40 минут у школьников легко и просто получаются кувырки и прыжки. Также для ребят тренеры устраивают небольшое показательное выступление.

«Я впервые узнал, что такое трикинг. Мы с одноклассниками классно провели время – такой урок физкультуры запоминается», – поделился впечатлениями ученик 5 «Б» класс школы № 46 Артур Рамазанов.

Отметим, проект «Поход по школам» продлится до конца марта. Все занятия проводятся бесплатно.

«Максим Русанов и Ксения Русецкая — признанные мастера в своих видах спорта, настоящие лидеры юных спортсменов, они на своем примере показывают подрастающему поколению, как осуществлять мечту, идти к спортивным достижениям. Выявлению таких инициативных и неравнодушных ребят способствует конкурс «Молодежная инициатива», проводимый управлением по делам молодежи. Именно там впервые свои проекты презентовал Максим, с которым мы сотрудничаем уже более пяти лет, а проект «Поход по школам» впервые совместно реализовали еще в 2017 году. Теперь к проекту прибавилась спортивная акробатика», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Заявки на проведение мастер-классов по трикингу и спортивной акробатике на уроках физической культуры педагоги могут оставить по телефону 245-05-23.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]