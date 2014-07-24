Девушка в купальнике пожелала смерти ребёнку-инвалиду в бассейне

Данная особа, по имени Диана, посетившая бассейн, пожелала смерти ребёнку-инвалиду, проходившему там аквареабилитацию.

Так же она выразила желание утопить малыша, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на instagram dps_vl. Своё мнение она опубликовала в Stories Instagram.

На кадрах видео дамочка высказывается о том, что ребенок-инвалид, который проходит реабилитацию в бассейне, очень ей мешает тем, что плачет. И призывает родителей не ходить с плачущими детьми в места общего пользования. Она, почему-то решила, высказать мнение не только свое, но и тех, кто рядом, говоря о ситуации во множественной лице: «Ребенка хочется утопить. Людям не хочется случать симфонию из такого ора ваших детей».

Как такое возможно? Дамочка не перестает любоваться собой и шлет «поцелуйчики в камеру». А через какое-то время, девушка, обращаясь в пользователям, спрашивает: «Сколько дают за статью, если утопить этого ребенка»?.

Комментарии посыпались гневные. «Это что, точно не человек, существо, у неё нет детей, и не дай ей бог их иметь, а если есть упаси и сохрани их», «Животное», «Больная на голову срочно в психденпансер надо изолировать жаль не прошлые времена», - отметили пользователи паблика. Отметим, среди тех комментариев, которые были опубликованы, мы показали самые «тихие». Десятки пользователей выражались «по-русски».

Ссылка на видео:

https://www.instagram.com/p/B8EMa5GnechYjWTkIvkVMTgkOt2E1MfVsaztxA0/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]