Уроки в бассейне станут обязательными

Находка стала пилотным муниципалитетом Приморья для внедрения президентской программы «Плавание для всех». Жизненно важным навыкам держаться на воде без вспомогательных средств сегодня учатся почти 1300 школьников городского округа. Об этом стало известно во время рабочего визита заместителя председателя Правительства – министра образования края Натальи Бондаренко,сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Межведомственную программу «Плавание для всех» в Находке запустили в начале текущего учебного года, уточнили в городском управлении образования. Первой в нее включилась школа №4. С февраля уроки стартовали также в школах №3, 5, 7, 12, 14 и 25. Сейчас в общей сложности в бассейне занимаются 1238 учащихся младших классов.

«Плавание – очень популярный вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр. По нему проводятся мировые и европейские чемпионаты, соревнования внутри страны. Однако не все, кто, может, и хотел бы заниматься профессионально, могут позволить себе посещать уроки в коммерческих спортивных комплексах. Мы же даем возможность каждому проявить себя. Кроме того, плавание – это очень полезно, задействуются все группы мышц и суставов, что особенно важно, если говорить о развитии детского организма», – отметила Наталья Бондаренко.

Примечательно, что с детьми в Находке занимаются не просто учителя физкультуры, а специально привлеченные квалифицированные тренеры по плаванию из местной спортивной детско-юношеской школы «Приморец».

«Находка – пилотный муниципалитет края для внедрения межведомственной программы “Плавание для всех”, однако после успешный опыт планируется распространить и на другие территории. На очереди сейчас находятся Уссурийск и Владивосток, а после и остальные населенные пункты Приморья», – подытожила Наталья Бондаренко.

Отметим, межведомственную программу «Плавание для всех» поэтапно внедряют сейчас в разных регионах России по поручению Президента России Владимира Путина. Она предусматривает строительство бассейнов и обучение учащихся 1-4 классов плаванию в рамках основной общеобразовательной программы.

«Плавание сегодня не входит в обязательную школьную программу. Однако этот вид спорта должен быть доступен и детям, и взрослым», – неоднократно подчеркивал Президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]