«Спартак-Приморье» сегодня в гостях сыграет с «Химками»

Баскетбольная команда «Спартак-Приморье» в среду, 5 февраля, сыграет в очередном матче Суперлиги – Первом дивизионе чемпионата России по баскетболу среди мужских команд с подмосковными «Химками». Накануне приморская команда отправилась на выезд, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края

Как сообщил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, ситуация с продлением контрактов с игроками клуба полностью урегулирована.

«Вопрос с оформлением трудовых отношений игроков и тренеров клуба разрешен. Также в самое ближайшее время все долги перед спортсменами и сотрудниками клуба будут закрыты», – добавил он.

Отметим, баскетбольная команда «Спартак-Приморье» успешно выступает в регулярном чемпионате Суперлиги, занимая вторую строчку турнирной таблицы и уступая лидеру – БК «Самаре» – всего одну победу.

Две ближайшие игры, 5 и 8 февраля, «Спартак-Приморье» проведет в Химках и Москве. На домашнем паркете приморские болельщики увидят команду 20 и 23 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]