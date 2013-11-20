Инцидент на горнолыжке в Арсеньеве: девушка получила травмы от рук хулиганов

Сотрясение мозга и гематомы: хулиганы столкнули жительницу Владивостока с горнолыжной трассы. Инцидент произошел в Арсеньеве. Жительница столицы Приморья написала заявление, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru

В Арсеньеве хулиганы столкнули женщину с горнолыжной трассы. Шалость обернулась тем, что жительница Владивостока сильно ушиблась головой и получила сотрясение мозга. Полиция разыскивает обидчиков горнолыжницы.

По словам женщины, она приехала в Арсеньев, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде. Внезапно, находясь уже на трассе, ее кто-то толкнул в спину. Горнолыжница не смогла удержаться и покатилась кубарем с трассы.

Неудачное падение привело к тому, что пришлось обращаться за помощью к врачам. Медики обследовали жительницу Владивостока и выяснили, что от падения она получила сотрясение мозга и различные гематомы.

Доподлинно неизвестно, был ли это несчастный случай, либо злой умысел. Женщина после посещения врачей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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