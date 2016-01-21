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В Артеме из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли школу

В Артеме из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли школу

Источник фото: tsn24.ru


В Артёме зарегистрировано повышение заболеваемости детей вирусными инфекциями, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе местной администрации.

В связи с этим в школах и дошкольных учреждениях проводятся профилактические мероприятия с целью разобщения обучающихся и воспитанников.

На карантин по ОРВИ закрыты:
девять классов общеобразовательных учреждений;
одна школа полностью (школа №10);
12 групп в дошкольных учреждениях.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано: провести дезинфекционные мероприятия; профилактические мероприятия с родителями и обучающимися (воспитанниками).

«Кроме того, при обнаружении родителями у детей признаков ОРВИ, рекомендуем незамедлительно принимать меры по лечению детей, информировать администрацию образовательного учреждения о причинах отсутствия детей на уроках», — говорится в сообщении.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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