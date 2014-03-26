Жителей Чугуевки просят быть бдительнее: мошенники крадут деньги

Полиция Чугуевского района предупреждает приморцев о фактах дистанционного мошенничества с банковскими картами, сообщают "Вести:Приморье".

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району обратилась местная жительница с сообщением о том, что мошенники с ее банковской карты сняли деньги.

Женщина рассказала, что в декабре прошлого года ей на телефон позвонили. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке снятия денег и, чтобы предотвратить их снятие, ей необходимо скачать и установить на свой телефон программу (Team Viewer – удаленный доступ к телефону) и сообщить код специалисту службы безопасности. В результате проведенных манипуляций у потерпевшей были сняты денежные средства в размере 250 тысяч рублей. Когда женщина обратилась банк, то выяснила, что на ее имя оформлен кредит на 500 тысяч рублей, ей звонили не сотрудники банка, а мошенники. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Аналогичная история произошла в январе 2020 года. В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району обратился мужчина, рассказав, что у него похитили 97 тысяч рублей с банковского счета. Как сообщил потерпевший, звонивший также представился сотрудником службы безопасности банка и предложил скачать программу для того, чтобы пресечь хакерские действия мошенников.

Сотрудники полиции рекомендовали гражданину незамедлительно отправиться в офис финансового учреждения. И не зря. Выяснилось, что в это время мошенники подали заявку на оформление кредита, которая уже одобрена банком. По заявлению гражданина все операции по банковскому счету успели вовремя отменить.

Полиция напоминает: сотрудники банка не будут просить вас установить какие-либо программы на телефон и просить вас назвать суммы средств, находящиеся на ваших счетах.

В случае, если у вас возникли сомнения, необходимо позвонить самостоятельно в банк по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты, или в дежурную часть отдела внутренних дел по месту жительства, отметили в пресс-службе ОМВД по Чугуевскому району.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]