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Интересные факты установили в ДТП с пассажирским автобусом на Океанском проспекте

Интересные факты установили в ДТП с пассажирским автобусом на Океанском проспекте

Во Владивостоке у автобуса, попавшего в ДТП, выявлены признаки изменения идентификационного номера, сообщают "Вести:Приморье".

В дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Океанском проспекте, 102 с участием маршрутного автобуса. На место ДТП прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Установлено, что при перестроении водитель автомашины Mazda Demio не уступил дорогу пассажирскому автобусу. В результате произошло столкновение. В дорожном происшествии никто не пострадал.

При проверке документов и осмотре транспортных средств полицейские выявили признаки изменения идентификационного номера автобуса.

Водителя автобуса, мужчину 1978 года рождения, доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, согласно статье 326 УК РФ, за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы до двух лет, отметили в пресс - службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Напомним, во Владивостоке ДПТ спровоцировало огромную пробку. На Океанском проспекте, от Первой речки в сторону Некрасовской пассажирский автобус 59-го маршрута «раскорячился» на две полосы. Тем самым и спровоцировав затор. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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