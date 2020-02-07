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Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе перевернулся Prius

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе перевернулся Prius

Сегодня, 7 февраля, во Владивостоке на Некрасовском путепроводе перевернулся автомобиль Toyota Prius. По сообщениям очевидцев, водитель жив.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, авария случилась утром в районе Молодежной напротив подпорной стены. Автомобиль двигался по Некрасовскому путепроводу по левой полосе в направлении центра, когда неожиданно произошло опрокидывание авто. Предположительно шофер не справился с управлением и на большой скорости заехал колесом на бордюр.

На место ДТП вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительной информации, во время аварии никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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