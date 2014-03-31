Известный ученый высказал догадку, почему от коронавируса умирают только китайцы

Сенсационное заявление от ученого высокого ранга прозвучало в эксклюзивном интервью академика, вице-президента РАН, Председателя ДВО РАН Валентина Сергиенко программе "Вести:Приморье".

"- Я не сторонник теории заговора, но меня очень смущает, что болеют только китайцы. Я не биолог, но это — первое, что бросается в глаза. Да, в Канаде умер человек, но китайского происхождения.

- Значит теорию биологического оружия никто не отменял?

- Это — далеко не теория. То, что американцы по всему миру размещают биологические лаборатории — на Украине, в Грузии, в Прибалтике, в Польше — это далеко не случайно. Если даже это не вопрос сегодняшнего дня, то вопрос будущего — однозначно. Можно найти некие принципы, когда будут действовать на определенный генотип. Вирус будет активен для определенного генотипа, а для другого он будет совершенно безопасен. Это — абсолютно не исключается."

Полностью интервью с Валентином Сергиенко смотрите в 15-00 на телеканале "Россия 24.Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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