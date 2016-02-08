1500 бегунов со всего мира пробегут ледовый полумарафон в Приморье

Самый экстремальный забег Дальнего Востока – ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run – пройдет 22 февраля во Владивостоке. Это единственные соревнования в России, где участникам предлагается преодолеть дистанцию по замерзшей акватории моря. За главный приз в полмиллиона рублей поборются 1500 человек из 10 стран мира.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, в этом году спортивный фестиваль отмечает первый юбилей – пять лет. За это время география участников существенно расширилась. В этом году, по данным организаторов, уже заявились бегуны из самых разных точек мира: Великобритании, Казахстана, Маврикии, Кореи, США, Таиланда, Японии и даже Мексики. Приедут спортсмены и из разных частей России: Москвы, Казани, Иркутской области и других регионов. Регистрация еще открыта.

По традиции местом проведения забега станет бухта Новик в акватории Японского моря, у берегов острова Русский. Часть участников побегут классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километра. Для желающих испытать себя на более короткой дистанции будут доступны 5-ти и 10-километровые. А самые маленькие участники посоревнуются на отрезках в 500 метров и 1 километр.

Призовой фонд мероприятия составляет полмиллиона рублей. А абсолютным победителям в каждой категории будут предоставлены стильные призы от генерального партнера – бренда Honor.

«Honor Vladivostok Ice Run – это энергетика тысяч людей, улыбки, невероятная атмосфера и куча положительных эмоций. Это полумарафон мотивирует людей быть активными, смелыми и свободными. Юбилейный марафон станет праздником не только для бегунов, но и для всех, кто придет поддержать участников», – поделилась спортивный директор полумарафона Honor Vladivostok Ice Run Ольга Гаева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]