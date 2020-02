Анонс на 8 февраля

8 февраля в 11.00 – Владивосток, хореографическая школа ДВФУ (Фонтанная, 36) - день открытых дверей в Хореографическом училище ДВФУ.

8 февраля в 12.00 – Владивосток, театр кукол «Рыжий кот» (Жигура, 26) – благотворительный спектакль «Семеро козлят».

8 февраля в 12.00 – Владивосток, театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».

8 февраля в 12.00 – Владивосток, Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Козлята и Серый Волк».

8 февраля в 12.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

8 февраля в 17.00 – Владивосток, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – спецпоказ фильма «Каннингем».

8 февраля в 17.00 – Владивосток, Католический приход Пресвятой Богородицы (Володарского, 22, стр. 2) – благотворительный органный концерт «Музыка на здоровье».

8 февраля в 17.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Дон Кихот».

8 февраля в 18.00 – Владивосток, Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – моноспектакль «Необходимость мышления».

8 февраля в 18.00 – Владивосток, "Иллюзион"-парк (Черемуховая, 15) – кинопоказ на английском языке Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

8 февраля в 18.00 – Владивосток, драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Любовь людей».

8 февраля в 18.30 – Владивосток, Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Боинг-Боинг».

8 февраля в 18.30 – Владивосток, театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Клятва».

8 февраля г Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а) Чемпионат и первенство г. Владивостока по чир спорту. Начало 11.00.

8 февраля г. Москва. БК МБА Москва – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

8 февраля с. Калиновка, Лыжная спортивная школа (Спасский р-н). XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Открытие в 11.45, общий старт в 12.00.

8 февраля о. Русский, лыжная трасса СОШ №5 (пос. Канал, 29). Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». Открытие в 11.40, общий старт в 12.00.

8 февраля в 10.00 - Владивосток, дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) - Кубок по игре Го на призы Генерального консула Японии.

8-9 февраля в 10.00 - Владивосток, дом культуры (ул. Бурачка, 15) - Городские соревнования «Чудо – шашки».

8-9 февраля в 10.00 - Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - Первенство Приморского края по пауэрлифтингу, троеборье классическое. Открытие 8 февраля в 13.00.

8-9 февраля в 10.00 - Партизанск, бассейн КСШОР (ул. Гоголевская, 3) - первенство Приморского края по синхронному плаванию.

8-9 февраля в 10.00 - с. Сергеевка (Партизанский р-н) - Краевые соревнования по спортивному туризму, дистанция пешеходная.

8 февраля – День подбрасывания монетки.

8 февраля – День Нирваны.

8 февраля – День российской науки.

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.

8 февраля – День риелтора.

8 февраля – День военного топографа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]