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Анонс на 9 февраля

Анонс на 9 февраля

9 февраля - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - чемпионат и первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. Начало поединков в 10.00, открытие в 14.00.

9 февраля - о. Русский, лесной массив СОШ №5 (пос. Канал, 29) - соревнования по зимнему триатлону «Ледовый остров». Начало детского забега в 09.30, старт взрослого забега в 10.00.

9 февраля в 12.00 - Владивосток, бухта Ахлестышева - первенство Владивостока по мотогонкам на льду.

9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

9 февраля 1904 г. - 116 лет назад - началась Русско-японская война.

9 февраля 1895 г. - 125 лет назад  - День рождения волейбола.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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