На следующей неделе оттепели охватят большую территорию Приморья

На следующей неделе синоптическая обстановка на Дальнем Востоке резко изменится. Континентальный антициклон, обусловивший холодную погоду в Приморском крае на этой неделе, разрушится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в понедельник, 10 февраля, над Приморьем сохранится повышенный фон атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночь еще останется морозной. Минимальная температура воздуха -16...-25 °С, в горных районах местами воздух выхолодится до -27...-33 °С, на побережье -9...-15 °С. Максимальная -6...-13 °С, на юге и побережье 0...-5 °С.

Затем главным дирижером погодных условий в дальневосточном регионе станет глубокий и обширный циклон, который сместится из Китая на Хабаровский край. Во вторник, 11 февраля, Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. Обойдется без осадков и значительно потеплеет. Ночные морозы ослабеют на 2-5 градусов. Днем в северной половине Приморья еще сохранятся слабоотрицательные температуры, а на юге оттепели от 0 до +5 °С.

В середине недели фронтальные разделы этого циклона вызовут местами в Приморье осадки. Потепление продолжится, днем оттепели охватят большую территорию края. Среднесуточная температура воздуха окажется выше среднеклиматических значений на 3-6 градусов, местами положительная аномалия может достигнуть 7-10 градусов.

Во второй половине недели похолодания в Приморье не предполагается.

Во Владивостоке на предстоящей неделе существенных осадков не ожидается. Понедельник, 10 февраля, будет прохладным и ветреным. Ночью ожидается -10...-13 °С, днем -5...-8 °С, значения минимальных и максимальных температур повысятся.

К середине недели в дневные часы столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]