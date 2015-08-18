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Пожар в многоэтажке во Владивостоке угрожает припаркованным машинам

Пожар в многоэтажке во Владивостоке угрожает припаркованным машинам

Источник фото: Инстаграм @dpskontrol125rus


На улице Сабанеева во Владивостоке горит балкон на 12-м этаже. Горящие конструкции летят вниз на припаркованные автомобили, — передают «Вести: Приморье».

Сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в многоэтажном доме в краевой столице. Видео пожара появилось в местных пабликах. Как сообщает канал @dpskontrol125rus, возгорание  произошло на Сабанеева, 23. «Горит коридор и балкон на 12 этаже», — разъясняют авторы.

Очевидцы происшествия пришли на помощь пожарным — пытались отбросить и затоптать ногами  обломки, которые падали прямо на припаркованные под домом автомобили.  

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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