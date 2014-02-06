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Завод "Звезда" реконструирует две глубоководные набережные в Приморье за 5 млрд руб

Завод "Звезда" реконструирует две глубоководные набережные в Приморье за 5 млрд руб

Источник фото: bkamen.info

АО "Дальневосточный завод "Звезда", на его базе строится судостроительный комплекс "Звезда", объявило аукцион на реконструкцию двух глубоководных набережных для ремонта дизельных и атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений, об этом сообщает сайт госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 5 млрд 117,6 млн рублей с НДС.

Согласно условиям договора, подрядчику необходимо обновить глубоководную набережную №3 в течение 398 дней с момента подписания контракта, набережную №2 - в течение 518 дней. Оба объекта расположены в городе Большой Камень Приморского края.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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