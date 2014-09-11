Замначальника Генштаба ВВС России арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Об этом сообщает "Коммерсант".

Генерал-полковнику было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», возбужденного еще в 2013 году. По версии следствия, господин Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны России использовали различные схемы для завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник не признает.

Между тем, генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано и что его уголовное преследование носит цель дискредитировать высшее руководство ВС.

«Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства вооруженных сил»,— сказал он. Кроме того, Халил Арсланов заявил, что ему вменяют хищения при поставках в армию портативных радиостанций. «Данная радиостанция поставляется поставщиком лишь для нужд Минобороны, рыночной стоимости просто не существует. Суть обвинений — надуманная»,— сказал он.

Адвокат генерала Антон Антонов заявил, что в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость оборудования завышенной. «Следствие указывает, что цена радиостанции установлена согласно рыночной стоимости, но ее просто не существует, эта радиостанция создана специально для вооруженных сил»,— сказал адвокат.

Следствие считает, что господин Арсланов оказывает давление на подчиненных, следит за их поведением, «создает обстановку запугивания и страха, заявляет угрозы вплоть до увольнения в случае дачи ими (подчиненными.— “Ъ”) показаний». Также он, по мнению следователя, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя заболевания. «Арсланов в период с октября по декабрь 2019 года, не имея на то объективных показаний, симулировал обострение заболеваний и неоднократно инициировал продление своего нахождения на стационарном лечении (в военном госпитале.— “Ъ”) с целью уклониться от участия в следственных действиях»,— заявил следователь. Следствие просит заключить генерала под стражу. Его защита считает, что изменение генералу меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу является давлением.

Как сообщает "Коммерсант", 7 февраля утром Арсланов был доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По уголовному делу проходят также господин Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Позже господа Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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