Цены на овощи в приморских магазинах продолжают расти
Жители Приморья сообщают о продолжающемся росте цен на овощи в местных магазинах.
"Отправила мужа за капустой. Купил он сегодня капусту в магазине "Парус", что в ТЦ "Меридиан". Обратите внимание на ценники. 5 февраля цена за кг была 20,90 руб., а 6 февраля - уже 61,90 руб. За сутки цена на капусту выросла на 200%! (если быть точным, в 3 раза!) И после этого власти будут утверждать, что сейчас держат ситуацию с ценами на жёстком контроле?!", - сообщила женщина в соцсети.
Подписчики поделились своими данными:
juliayan85
А в авиаторе она вообще 75 руб за кг.😱. А самое интересное, что сейчас поднимут цену, народ повозмущается, а потом все привыкнут. И снижать цену уже никто не будет😬.
nsta734
У нас в Заводском 83 руб. за кг.
dim0363
У нас так же лук за 12 часов на 40 р. подорожал.
Напомним, что в Приморье открыта горячая линия, по которой можно сообщить о завышенных ценах на продукты. Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.
Видео - artem.news.plus
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