Цены на овощи в приморских магазинах продолжают расти

Жители Приморья сообщают о продолжающемся росте цен на овощи в местных магазинах.

"Отправила мужа за капустой. Купил он сегодня капусту в магазине "Парус", что в ТЦ "Меридиан". Обратите внимание на ценники. 5 февраля цена за кг была 20,90 руб., а 6 февраля - уже 61,90 руб. За сутки цена на капусту выросла на 200%! (если быть точным, в 3 раза!) И после этого власти будут утверждать, что сейчас держат ситуацию с ценами на жёстком контроле?!", - сообщила женщина в соцсети.

Подписчики поделились своими данными:

juliayan85

А в авиаторе она вообще 75 руб за кг.😱. А самое интересное, что сейчас поднимут цену, народ повозмущается, а потом все привыкнут. И снижать цену уже никто не будет😬.

nsta734

У нас в Заводском 83 руб. за кг.



dim0363

У нас так же лук за 12 часов на 40 р. подорожал.

Напомним, что в Приморье открыта горячая линия, по которой можно сообщить о завышенных ценах на продукты. Номер телефона горячей линии: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]