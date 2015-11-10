Россия седьмой год ждет от Японии введения безвизового режима

Россия еще шесть лет назад предложила Японии отказаться от визового режима в двустороннем порядке, так как он сдерживает развитие туризма между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости недавно заступивший на пост генерального консула Российской Федерации на самом северном японском острове в Саппоро Сергей Марин.

"Мы много надежд возлагаем на туристические обмены. В последнее время есть обнадеживающие признаки. Начинает развиваться туризм на Дальнем Востоке и Сибири, авиакомпании JAL и ANA открывают новые рейсы в Москву и во Владивосток, это прямые рейсы между Иркутском, Хабаровском и Японией. Серьезным фактором, который тормозит эти процессы, является унаследованный со времен "холодной войны" визовый режим въезда. Мы предлагали отменить визы 6 лет назад и на каждых переговорах возобновляем эти предложения. И до сих пор ответа на эту инициативу нет", - сказал Сергей Марин.

Дипломат пояснил, что японская сторона в течение продолжительного времени говорит о "межведомственном согласовании" по этому вопросу.

"По всей видимости, политическое решение еще не принято. Между тем, в отношениях Японии с другими странами, такими как Таиланд, Китай и другими вопрос о безвизовом туристическом посещении давно решён. Напрашивается вывод, что уровень доверия между народами наших стран ещё не достиг паритетных значений", - подчеркнул генконсул.

Несмотря на то, что россияне по-прежнему должны оформлять визу для поездок в Японию, рост числа туристов из России в прошлом году составил 26,6% и достиг рекордного уровня в 120 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]