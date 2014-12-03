Военнослужащие получат скидки до 20%

Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на «Известия».

Скидки предоставят в рамках программы для военнослужащих — участников зарплатного проекта Промсвязьбанка, рассказали в военном ведомстве. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Магазины сети «Армия России» — единственный официальный продавец форменной военной одежды, снаряжения и аксессуаров. В «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу в отдаленных гарнизонах. Для них это зачастую единственная торговая точка, где можно приобрести продукты и промтовары.

Программа лояльности Промсвязьбанка разделена на три категории. В первую входят военнослужащие, имеющие звание Героя Российской Федерации, а также награжденные орденами «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством». Для них предусмотрена скидка 20% в магазинах «Армия России» и 5% в сети «Военторг».

Во вторую категорию попали награжденные орденами «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», знаком отличия «Георгиевский крест». Они получат скидки по 15 и 4% соответственно.

В третьей категории — награжденные орденами «Почета», «Дружбы», знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших». Они могут рассчитывать на скидку в 10% в магазинах «Армия России» и 3% в сети «Военторг».

При считывании армейских зарплатных карт со специальным штрихкодом на кассе автоматически отобразится дисконт.

Пока новация носит экспериментальный характер. Ожидается, что в дальнейшем список ритейлеров, которые захотят сотрудничать с Минобороны, увеличится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]