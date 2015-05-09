Бизнесу в Приморье снизили ставки по льготным займам

Микрокредитная компания Приморского края снизила ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составляет 3% годовых в моногородах, и 6% – на остальной территории региона, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Микрокредитная компания предоставляет небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям доступ к финансовым ресурсам на льготных условиях.

«Сейчас, когда Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 6%, мы автоматически снизили ставки по займам до минимальных значений по приоритетным направлениям ведения бизнеса», – отметила директор АНО «Микрокредитная компания Приморского края» Елена Карионова.

К приоритетным направлениям Министерство экономического развития России относит достаточно широкий перечень видов деятельности. Это предприятия-резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, индустриальных и промышленных парков, компании-экспортеры, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства, бизнес, работающий в сферах туризма, здравоохранения, культуры, образования, экологии и спорта. На особую поддержку также могут претендовать социальные предприниматели, женщины-предприниматели, ИП и компании, созданные лицами старше 45 лет.

Сейчас малому и среднему бизнесу в Приморье доступны 10 различных программ финансовой поддержки, максимальная сумма займа по которым составляет 5 миллионов рублей, а период выплат – до 3 лет.

Так, займ «Моногород» с минимальной процентной ставай 3% предназначен для предприятий, работающих в Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, поселках городского типа Восток, Липовцы, Новошахтинский, Лучегорск, Ярославский и селе Светлогорье. По этой программе уже выдано 15 займов на сумму более 43 миллионов рублей.

Займ по базовой программе «Бизнес» с минимальной процентной ставкой 6% может быть использован предпринимателями для приобретения, реконструкции, модернизации и ремонта основных средств, пополнения оборотных средств, а также на первоначальный взнос по договору лизинга.

Для начинающих предпринимателей, которые работают менее года, действует программа «Старт»: до 5 миллионов рублей при предоставлении залога, до 1 миллиона рублей – без залога, но с поручительством физического либо юридического лица, а до 300 тысяч рублей можно получить под собственное поручительство.

Компании, которые ранее оформили кредиты в коммерческих банках под высокие проценты, могут воспользоваться программой «Рефинансирование».

По займу «Сельскохозяйственный» для предприятий, доходность которых напрямую зависит от сезона сбора урожая, предусмотрена отсрочка по оплате основного долга на период до полугода.

Также в январе Микрокредитная компания Приморского края (МКК) разработала новые предложения для малого и среднего бизнеса – экспресс-займы. Всего за 1-2 дня предприниматели могут по упрощенной схеме получить до 500 тысяч рублей по льготным ставкам.

«Подробно изучить все действующие программы и подать первичную заявку на оформление займа можно на нашем сайте mfoprim.ru. После этого мы оперативно связываемся с заявителем, консультируем, помогаем подготовить необходимый пакет документов», – добавила Елена Карионова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]