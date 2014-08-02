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Изменятся коды на регистрационных знаках автомобилей

Изменятся коды на регистрационных знаках автомобилей

Источник фото: kubnews.ru

Разработаны поправки в приложение к приказу о государственных регистрационных знаках транспортных средств, сообщают "Вести:Приморье".

МВД России разработан проект ведомственного приказа, которым вносятся изменения в приложение к приказу «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Проект разработан в целях приведения Перечня цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств, в соответствии с действующим законодательством и исключения из него сведений о кодах, ранее присвоенных упраздненным субъектам Российской Федерации.

Проектом также предусматривается возможность изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств. Так, при изготовлении регистрационных знаков с трехзначным кодом региона в качестве первой цифры, возможно, будет применение цифр с «1» по «9». Ранее на регистрационных знаках в качестве первой цифры в трехзначном коде региона возможно было использовать только цифры «1» и «7».

В Госавтоинспекции МВД России отметили, что расширение перечня цифр, используемых в качестве первой цифры трехзначного кода региона, предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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