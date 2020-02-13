Ночного гонщика лишат прав и заставят возместить ущерб владельцам  протараненных авто (видео)





«Шумахеру», устроившему шоу с догонялками и стрельбой в вечернем Владивостоке, грозит лишение прав. Сейчас он под арестом, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.

Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока водитель автомобиля Тойота Приус, не выполнивший законные требования сотрудников полиции, приговорен к пятнадцати суткам административного ареста.

Как сообщалось ранее, скрываясь от сотрудников патрульно-постовой службы, мужчина совершил столкновение с двумя автомашинами, припаркованными на улице Леонова, после чего бросил машину и скрылся.

Личность правонарушителя, управлявшего иномаркой, была установлена. Ранее неоднократно судимый 37-летний житель Владивостока задержан.

Установлено, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду.

Гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд назначил наказание в виде административного адреса сроком на 15 суток.

Также водителю также ответит за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Санкция статьи 12.27 КоАП РФ предусматривает лишение прав сроком до полутора лет.

Правонарушителю предстоит возмещение материального ущерба, причиненного владельцам автомашин, получивших механические повреждения.

Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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