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Вчера, 22:15

Лыжница из Арсеньева взяла золото на Первенстве России среди юниоров

Лыжница из Арсеньева взяла золото на Первенстве России среди юниоров

Источник фото: sportprimorsky.ru


Спортсменка из Приморья одержала победу на Первенстве страны по лыжным гонкам, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта края.

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет стартовало 12 февраля в Архангельской области. В первый соревновательный день спортсмены разыграли медали в гонке свободным стилем. Елизавета Шалабода из Арсеньева (тренеры Анатолий Мартынко и Констанин Новиков) одержала победу на дистанции 10 км с результатом 28 минут 00,5 секунды. Также другая приморская спортсменка Александра Кононова заняла шестое место.

В соревнованиях принимают участие более 200 сильнейших лыжников из 47 субъектов России. Впереди у спортсменов спринт классическим стилем, эстафета и гонка с общего старта классическим стилем. Продлятся соревнования до 16 февраля.



 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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