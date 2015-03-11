Общественный транспорт во Владивостоке сделают доступнее для иностранных туристов

Администрация Владивостока совместно с туристско-информационным центром Приморского края продолжает работу по созданию в дальневосточной столице комфортной информационной среды для иностранных туристов, - передают "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службы администрации Владивостока, для того чтобы сделать общественный транспорт доступным и понятным для всех гостей города, в автобусах разместили новые схемы маршрутов, где остановки обозначены надписями на двух языках – русском и английском.

«Создание комфортной информационной среды для туристов – это одна из важнейших задач, над которой мы работаем уже на протяжении многих лет. Чтобы каждый турист, приезжая во Владивосток чувствовал, что ему тут рады, что его тут ждут, мы объединили свои усилия с администрацией дальневосточной столицы и внедрили проект по информатизации общественного транспорта», – рассказала директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

Владивосток в минувшем году посетило около одного миллиона иностранных туристов. При этом чаще всего без организованной группы, индивидуально приезжают гости из Республики Корея. Именно они зачастую выбирают общественный транспорт для самостоятельных поездок по городу.

Первая схема маршрута на двух языках появилась в салонах автобусов №15, следующих от центра города до Приморского океанариума. Это один из самых полярных среди иностранных туристов маршрутов.

«Мы стараемся сделать так, чтобы любому человеку, который приезжает во Владивосток, общественный транспорт был понятен и доступен. Для улучшения навигации во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах будет размещена информация о маршруте и остановочных пунктах на двух языках. Также на схеме маршрута специальными знаками обозначены остановки, на которых расположены основные достопримечательности», – пояснил начальника отдела туризма управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства мэрии Виктор Станиславчук.

Информация о маршруте и остановках на двух языках будет размещена и снаружи автобусов. Помимо этого, планируется на ключевых остановочных пунктах установить информационные стенды, которые будут рассказывать не только о схеме движения общественного транспорта, но и основных достопримечательностях Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]