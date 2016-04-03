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«Со смертью наперегонки»: машина в ДТП превратилось в «хлам» (видео)
Серьёзное ДТП произошло в Новоникольске, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на instagram mark2_che.
Авария произошла рано утром. Бригады двух реанимобилей боролись за жизнь находившихся в авто, а также специалисты МЧС.
Случайные свидетели, которые стояли на остановке, остались живы, но пребывали в шоке.
«Погибших трое». «Знаков ограничения скорости нет. Лети не хочу хоть и это населенная местность, у нас и у светофора на красный летят даже не замечают идущих пешеходов», отмечают в комментариях.
Информация по количеству участников аварии уточняется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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