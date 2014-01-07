Ученые обеспокоены экскурсиями к лежбищу тюленей во Владивостоке

Ученые Дальневосточного морского заповедника опубликовали тревожное обращение к приморцам, касающееся «свиданий» с тюленями, — передают «Вести: Приморье».

Сотрудники морского заповедника рассказали об обратной стороне экскурсий приморцев к лежбищам тюленей.

«Владивостокцы «гордятся» возможностью наблюдать за тюленями. Фирма mostvl регулярно публикует в instagram такое объявление: «Но и у морозных дней есть свои плюсы. Например, пятнистые милашки-ларги, которые так любят зимовать неподалеку от Токаревского маяка. Если повезёт, их можно увидеть буквально а расстоянии вытянутой руки на нашей морской прогулке. За час морского путешествия мы промчимся по волнам и даже льдинам на катере на воздушной подушке прямо до Токаревской кошки. Выйдем и прогуляемся по косе, сфотографируем маяк и прекрасное зимнее море и, вполне возможно, увидим в воде пятнистую мордочку ларги», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Далее зоозащитники приводят сообщение свидетелей, наблюдавших за такой прогулкой в минувшие выходные с берега: «Катер на воздушной подушке (фото мы сделали) дважды останавливался со включенным двигателем в непосредственной близости от лежбища тюленей, находясь там каждый раз не менее 30 минут. Все ларги, испугавшись, сошли в воду. Очень жалко животных! Для нас было шоком, что наши земляки могут такое творить в своих корыстных целях!»

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника Игорь Катин отметил, что вред от таких визитов к лежбищам ларги – максимальный: «Ведь судно на воздушной подушке гудит и ревёт, как самолёт на взлёте. После таких «экскурсий» тюлени просто уйдут в другое место. Чем больше мы их беспокоим, тем меньше у них желания находится рядом с нами. Особенно в период размножения, когда они стремятся к уединению и добиваются максимальной безопасности для своего потомства. Зимой и взрослые особи становятся беззащитны, потому что заботятся о детёнышах, в первую очередь. Гибель бельков возможна без всякого сомнения. Такая «тирания» опасна для тюленей всех возрастов. Мне кажется, вполне уместным обращение в природоохранную прокуратуру», — заключил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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