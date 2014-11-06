Фальшивый заместитель мэра приглашает приморцев на платный концерт





Во Владивостоке орудует телефонный мошенник, представляющийся чиновником городской администрации, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу столицы края.

В управлении культуры администрации города сообщают о телефонном мошеннике, жертвами которого уже стали несколько человек. Неизвестный, представляясь заместителем главы администрации, звонит руководителям творческих коллективов Владивостока и предлагает поучаствовать в предстоящем в марте большом городском концерте. При этом подчёркивая, что обязательным условием для этого является денежный взнос.

В администрации города напоминают: участие во всех праздничных мероприятиях, которые организуют городские власти, является бесплатным.

«Хочется предостеречь горожан от действий, к которым принуждают подобные мошенники, – сообщила главный специалист управления культуры Мария Хасанова. – По нашим сведениям, звонящий, а может быть, и звонящие, предлагают перечислить деньги на определенную банковскую карту. Этого делать ни в коем случае нельзя. Все культурные и спортивные мероприятия, которые организует администрация города, являются бесплатными для участников».

Как подчеркнули в управлении культуры, предстоящий 8 марта праздничный концерт во Владивостоке также исключает внесение денежных средств от его участников. Вход для зрителей тоже будет бесплатным – по пригласительным.

Тем, кто по каким-то причинам стал жертвой мошенника и перечислил деньги на неизвестный номер телефона, следует обратиться в полицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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