Медведица в розовом платье устроила «обнимашки» с жителями Владивостока (видео)

Необычное поздравление в День всех влюбленных преподнес житель Владивостока. Он переоделся в костюм медведицы Me to you, - сообщают «Вести: Приморье».

Видео с обнимашками и танцами с горожанами опубликовал в своем инстаграм alexey_peters. Таким образом он решил поздравить гостей и жителей краевой столицы с Днем святого Валентина.

Отметим, что это не первый «выход в люди» для молодого человека. Горожане могли видеть его в роли Деда Мороза с чемоданом, а те, кому повезло меньше, — в роли грабителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]