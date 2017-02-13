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Медведица в розовом платье устроила «обнимашки» с жителями Владивостока (видео)

Медведица в розовом платье устроила «обнимашки» с жителями Владивостока (видео)

Источник фото: Инстаграм @alexey_peters


Необычное поздравление в День всех влюбленных преподнес житель Владивостока. Он переоделся в костюм медведицы Me to you, - сообщают «Вести: Приморье».

Видео с обнимашками и танцами с горожанами опубликовал в своем инстаграм alexey_peters. Таким образом он решил поздравить гостей и жителей краевой столицы с Днем святого Валентина.

Отметим, что это не первый «выход в люди» для молодого человека. Горожане могли видеть его в роли Деда Мороза с чемоданом, а те, кому повезло меньше, — в роли грабителя.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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