Олег Кожемяко поздравил с Днем памяти воинов-интернационалистов

Уважаемые ветераны и участники боевых действий!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества! Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищал и защищает интересы нашей Родины в локальных вооруженных конфликтах.

После Великой Отечественной войны нашим воинам не раз приходилось участвовать в боевых операциях – в Корее, Вьетнаме, Египте, Лаосе, Кубе, Афганистане, Сирии и других «горячих точках». Значение этих локальных войн сейчас оценивается по-разному. Но это не умаляет подвига наших солдат и офицеров, которые самоотверженно выполняли свой долг и до конца оставались верны присяге. В локальных войнах и военных конфликтах погибли более 200 наших земляков. И мы не вправе забывать об этом! Наш долг – чтить память о погибших, проявлять уважение и заботу о воинах-интернационалистах, живущих среди нас.

Сегодня в Приморском крае – 12 692 ветерана и 61 инвалид боевых действий, 150 семей погибших воинов-интернационалистов. Правительство Приморья оказывает им комплексную социальную поддержку. В 2020 году на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 38 миллионов рублей. Решаются жилищные проблемы: в прошлом году жильем были обеспечены девять ветеранов боевых действий, еще 12 ветеранов получат квартиры до конца этого года. В настоящее время жилплощадью обеспечены все инвалиды боевых действий и семьи погибших.

В Приморье действуют несколько общественных организаций, объединяющих участников и ветеранов локальных войн, в том числе – «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Контингент», Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. С честью выполнив воинский долг, участники локальных войн продолжают служить своему Отечеству, занимаясь общественной деятельностью. Активность ветеранских организаций направлена не только на социальную защиту участников локальных войн, но и на военно-патриотическое воспитание молодежи. Их усилиями в нашем крае созданы военно-патриотические и спортивные клубы, проводятся встречи, конкурсы, фестивали. Благодаря активной поисковой работе имена и подвиги многих героев локальных войн стали частью нашего исторического наследия и служат примером для подрастающего поколения. И это, наверное, самое лучшее, что можно сделать в память о погибших – воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, привить им понятие о долге, чести и товариществе.

Низкий поклон всем ветеранам и участникам боевых действий! Вечная память погибшим!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]