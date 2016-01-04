Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:00

Клубы дыма заволакивают район на Снеговой (видео)

Клубы дыма заволакивают район на Снеговой (видео)

Источник фото: скрин видео

На улице Снеговой, 34, ст. 2 пожарные пытаются потушить пламя от горящего строительного мусора, сообщают «Вести:Приморье». На видео, опубликованном очевидцами в instagram dps.control, видно, что к тушению привлечены несколько машин спецтехники.  

В комментариях указывают, что это горит мусор, который был складирован на территории базы.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме