Клубы дыма заволакивают район на Снеговой (видео)

На улице Снеговой, 34, ст. 2 пожарные пытаются потушить пламя от горящего строительного мусора, сообщают «Вести:Приморье». На видео, опубликованном очевидцами в instagram dps.control, видно, что к тушению привлечены несколько машин спецтехники.

В комментариях указывают, что это горит мусор, который был складирован на территории базы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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